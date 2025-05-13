Зеленский решил еще раз приехать в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Ватикан на интронизацию Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу офиса украинского лидера Андрея Ермака.

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Отмечается, что глава государства также выразил готовность во время поездки провести встречу с любым мировым лидером для обсуждения конфликта на Украине. По словам Ермака, готовность способствовать проведению подобных встреч также выразил понтифик.

«Зеленский планирует посетить интронизационную мессу новоизбранного папы Льва, которая состоится в воскресенье в Ватикане, если позволят обязательства… Будет готов провести переговоры с любыми другими мировыми лидерами на полях интронизации», — отмечает агентство.

Ранее епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий заявил, что у нового Папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина «всегда была в приоритетах». По его словам, понтифик на проповедях и конференциях всегда посвящал Украине по крайней мере «одно слово или полпредложения».