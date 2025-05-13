Переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом на YouTube заявил отставной полковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

«Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование», — сказал он.

По словам полковника, президент России Владимир Путин все так же хочет достичь мира, притом что требования у Москвы и Киева непростые. А президент Украины Владимир Зеленский последовательно отклонил все предложения о мире при поддержке Европы, отметил он.

Также Дэвис заявил, что ни один европейский лидер не признал собственные ошибки, все они продолжают продвигать свою позицию по Украине. В частности, речь идет о канцлере Германии Фридрихе Мерце, премьер-министре Великобритании Кире Стармере, президенте Франции Эммануэле Макроне, премьере Польши Дональде Туске.

Полковник добавил, что РФ имеет все силы, ресурсы и политическую волю для завершения конфликта.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ заявил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.