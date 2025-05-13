Трамп пригрозил свести экспорт нефти Ирана к нулю при отказе Тегерана от сделки

США могут свести экспорт иранской нефти к нулю в случае отказа Тегерана от ядерной сделки, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

«Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь... у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю», — подчеркнул лидер США.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что позиции Тегерана и Вашингтона после четвёртого раунда переговоров сблизились.

Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности Москвы содействовать справедливой договорённости по ядерной программе.