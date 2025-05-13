Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, рассказал в ходе инвестиционного форума в Эр-Рияде президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет «Интерфакс».

Американский лидер заметил, что «неустанно работал» на тем, чтобы завершить украинский конфликт.

«Переговоры могут дать довольно хорошие результаты. Наши люди поедут туда. Марко [Рубио] поедет туда. Другие поедут тоже», — уточнил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По словам экспертов, чиновники не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.