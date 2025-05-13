Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк прокомментировал решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, решение ИКАО ставит перед собой цель очернить Россию. Он также добавил, что расследованием авиакатастрофы руководила совместная следственная группа, после чего власти Нидерландов заявили о важности этого отчета для ИКАО. По мнению Бейка, сама ИКАО не проводила собственного расследования, а опиралась на результаты расследования следственной группы.

«Дело MH17 — это политизированное дело. Не только в Нидерландах, но и в России, я думаю. В любом случае, я считаю, что голландцы используют катастрофу MH17, чтобы очернить Россию. По словам нашего министра иностранных дел Каспара Велдкампа, это шаг к справедливости для родственников погибших. Но на мой взгляд, MH17 просто используется против России, чтобы очернить ее в очередной раз», — заявил он.

При этом Бейка также добавил, что власти Нидерландов и Австралии понимают, что Россия не будет выплачивать компенсацию родственникам погибших в авиакатастрофе.

Ранее совет ИКАО счел Россию виновной в крушении Boeing MH17. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает это обвинение.