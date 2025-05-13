Нидерландский журналист прокомментировал решение ИКАО по MH17

Андрей Дуванов

Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк прокомментировал решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Нидерландский журналист прокомментировал решение ИКАО по MH17
© РИА Новости

По словам журналиста, решение ИКАО ставит перед собой цель очернить Россию. Он также добавил, что расследованием авиакатастрофы руководила совместная следственная группа, после чего власти Нидерландов заявили о важности этого отчета для ИКАО. По мнению Бейка, сама ИКАО не проводила собственного расследования, а опиралась на результаты расследования следственной группы.

«Дело MH17 — это политизированное дело. Не только в Нидерландах, но и в России, я думаю. В любом случае, я считаю, что голландцы используют катастрофу MH17, чтобы очернить Россию. По словам нашего министра иностранных дел Каспара Велдкампа, это шаг к справедливости для родственников погибших. Но на мой взгляд, MH17 просто используется против России, чтобы очернить ее в очередной раз», — заявил он.

При этом Бейка также добавил, что власти Нидерландов и Австралии понимают, что Россия не будет выплачивать компенсацию родственникам погибших в авиакатастрофе.

Ранее совет ИКАО счел Россию виновной в крушении Boeing MH17. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает это обвинение.

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