Орбану не понравился «брюссельский оркестр»

Европейский союз (ЕС) не приветствует плюрализм мнений, в «брюссельском оркестре» можно играть только одну мелодию, а инакомыслящих наказывают и пытаются свергнуть. Таким образом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Евросоюза в своем аккаунте социальной сети Х.

«В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Если вы исполните другую — они урежут финансирование вашей страны, очернят правительство и еще попытаются поставить на ваше место марионетку (...). Каков результат? ЕС в кризисе», — заявил глава венгерского правительства.

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Орбан отметил, что от такой политики «страдают сами европейцы, которые платят за это высокую цену». Он подчеркнул, что подобный сценарий событий «больше не может продолжаться».