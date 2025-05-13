США внесли Кубу в список стран, недостаточно сотрудничающих по терроризму

Государственный департамент США объявил о запрете продажи и лицензирования экспорта военного оборудования на Кубу, мотивируя это отсутствием сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Примечательно, что в мае 2024 года США исключили Кубу из списка стран, не оказывающих достаточного содействия в борьбе с терроризмом, однако спустя год страна вновь была возвращена в этот список, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что данная мера автоматически влечет за собой запрет на экспорт оборонной продукции и услуг на Кубу.

В апреле текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о намерениях России добиваться исключения Кубы из перечня государств, спонсирующих терроризм.

В конце своего срока пребывания на посту президента США Джо Байден принял решение об исключении Кубы из этого списка, в котором страна находилась с 2021 года. Однако, 31 января администрация Дональда Трампа возобновила ограничения на финансовые операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Кубе.