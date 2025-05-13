СМИ узнали детали выборов нового папы Римского

Газета.Ru

Кардиналы изначально не хотели выбирать американского священника Роберта Превоста новым папой Римским. Об этом пишет издание Politico на анонимное заявление священнослужителя, принимавшего участие в конклаве 2025 года.

Зарубежные СМИ в основном ожидали, что победу одержат представители старой гвардии — опытные дипломаты, такие как итальянские кардиналы Пьетро Паролина, госсекретарь Ватикана, и Маттео Дзуппи, спецпосланник папы на Украине.

Большой интерес также вызывали кандидаты из Африки и Азии, которые считались «экзотическими».

До этого историк-ватиканист Алексей Юдин заявлял, что абсолютное большинство кардиналов, избравшее нового папу Римского Льва XIV на конклаве, назначил лично папа Франциск, их было больше, чем когда-либо в истории.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

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