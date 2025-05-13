СМИ узнали детали выборов нового папы Римского

Кардиналы изначально не хотели выбирать американского священника Роберта Превоста новым папой Римским. Об этом пишет издание Politico на анонимное заявление священнослужителя, принимавшего участие в конклаве 2025 года.

Зарубежные СМИ в основном ожидали, что победу одержат представители старой гвардии — опытные дипломаты, такие как итальянские кардиналы Пьетро Паролина, госсекретарь Ватикана, и Маттео Дзуппи, спецпосланник папы на Украине.

Большой интерес также вызывали кандидаты из Африки и Азии, которые считались «экзотическими».

До этого историк-ватиканист Алексей Юдин заявлял, что абсолютное большинство кардиналов, избравшее нового папу Римского Льва XIV на конклаве, назначил лично папа Франциск, их было больше, чем когда-либо в истории.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.