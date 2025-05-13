По Харькову дважды ударили дроны

По Холодногорскому району Харькова дважды ударили дроны. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

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Он сообщил, что в городе также был слышен взрыв. По его словам, пострадавших нет. Более подробную информацию мэр города не сообщил.

Ранее российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Взрывы также прогремели в Купянске и других городах региона.

До этого российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что большую часть вооружения украинские войска размещали на гражданских складах.