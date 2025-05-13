Кандидата на пост мэра застрелили в прямом эфире в Мексике

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Кандидата на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что еще трое человек в ходе стрельбы получили ранения.

Гутьеррес баллотировалась от правящей партии «Движение национального возрождения» («Морена»). В момент убийства она шла в окружении десятков сторонников с флагами с партийной символикой. Затем раздались около 20 выстрелов в течение нескольких секунд, люди начали разбегаться.

В настоящее время найти преступников не удалось, их мотивы неизвестны, передает CNN.

Культурист из Боснии и Герцеговины Нермин Сулейманович убил четырех человек и покончил с собой в прямом эфире в Сети. В одном из прямых эфиров спортсмен заявил, что у зрителей сейчас будет возможность увидеть вживую убийство. После этого он достал пистолет и выстрелил в жену. После этого он пошел на улицы города Градачача и застрелил двух незнакомых мужчин и одного патрульного вместе с его коллегой, который выжил и попал в больницу.