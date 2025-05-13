Орбан созвал Совет обороны в связи с угрозой со стороны иностранных спецслужб

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел заседание Совета обороны в связи с угрозой безопасности страны со стороны зарубежных спецслужб.

"Против Венгрии была начата беспрецедентная операция спецслужб. Я созвал Совет обороны", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан сопроводил эту публикацию фотографией заседания, в котором приняли участие главы МИД, МВД, Минобороны и представители высшего военного командования. Премьер не уточнил, об операции каких спецслужб идет речь, но в последние дни правительство сообщало о враждебных действиях против Венгрии со стороны Украины.

9 мая Служба безопасности Украины объявила о задержании двух человек, обвинив их в работе на военную разведку Венгрии. После этого Венгрия выслала двух сотрудников украинского посольства в Будапеште, занимавшихся шпионажем под дипломатическим прикрытием, а Украина ответила высылкой двух венгерских дипломатов из Киева.