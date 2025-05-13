Трамп намерен принять участие в саммите НАТО в Гааге в июне

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп собирается принять участие в летнем саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для журналистов постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Мы все планируем, что президент Трамп будет там", - сказал он. "Нам следует в полной мере ожидать, что Дональд Трамп будет в Гааге на саммите НАТО", - отметил дипломат.

Саммит Североатлантического альянса намечен в Гааге на 24-25 июня.