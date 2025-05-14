США отговорили Зеленского от «крайних мер» на переговорах с Россией

Чиновники США и Европейского союза (ЕС) отговорили президента Украины Владимира Зеленского от «крайних мер» на переговорах с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам источников, Зеленский был разочарован тем, как развивается ситуация вокруг переговоров с РФ в Турции. Отмечается, что Зеленский даже собирался отказаться от участия в них.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — указано в сообщении.

Утверждается, что спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу удалось убедить Киев в том, что участие в переговорах является беспроигрышным вариантом, поскольку если украинцы приедут на них, а россияне — нет, то Москва ухудшит свой имидж и столкнется с последствиями.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции без президента России Владимира Путина.