Рютте заявил об "окне возможностей" для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и заявил об "окне возможностей" для восстановления мира на Украине.

Об этом Рютте, находящийся с визитом в Турции, написал в X.

"Провел отличную встречу с президентом Эрдоганом в Анкаре в рамках подготовки к следующему саммиту НАТО. Мы также обсуждали Украину, где сейчас есть реальное окно возможностей для прогресса в направлении мира", - написал он.

Рютте прибыл в Турцию в рамках подготовки неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что совпадение дат переговоров по Украине и встречи министров иностранных дел НАТО "является случайностью". В то же время дипломат не исключил, что эта встреча будет использована для оказания моральной и дипломатической поддержки Киеву.