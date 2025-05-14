Трамп начал переговоры с президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп 14 мая проводит переговоры с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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Отмечается, что политики встретились перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

Участниками саммита станут лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара.

Издание The Media Line со ссылкой на дипломатический источник в одной из стран Персидского залива писало, что Трамп может признать Палестину независимым государством на саммите в Саудовской Аравии.