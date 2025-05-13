Владимир Зеленский заявил, что действие указа о запрете на переговоры с Россией его самого не касается.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны я сделал так - и конституция об этом тоже говорит, - что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины, никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос на встрече с журналистами, которую транслирует его офис, перед поездкой в Турцию.

По словам Зеленского, указ якобы был направлен прежде всего на то, чтобы предотвратить возможные контакты покинувших страну украинских оппозиционеров с российскими властями.

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Россией.

Подоляк: Киев изменит запрет на переговоры с РФ, если Путин приедет в Стамбул

Президент России Владимир Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Соответствующую инициативу он озвучил, выступая в ночь на 11 мая с заявлением перед журналистами в Кремле. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.