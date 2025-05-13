Как сейчас выглядит Люк Скайуокер

Александр Котлеткин
Slide 1 of 17
Марк Хэмилл в 1975 году
1/14
Марк Хэмилл в 1975 году 
© legion-media.ru
Марк Хэмилл в 1977 году
2/14
Марк Хэмилл в 1977 году 
© Zuma/TACC
Марк Хэмилл в 1980 году
3/14
Марк Хэмилл в 1980 году 
© legion-media.ru
Марк Хэмилл в фильме «Большая красная единица», 1980 год
4/14
Марк Хэмилл в фильме «Большая красная единица», 1980 год 
© legion-media.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Марк Хэмилл в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» 1983 год
5/14
Марк Хэмилл в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» 1983 год 
© Imago/TACC
Марк Хэмилл в 1990 году
6/14
Марк Хэмилл в 1990 году 
© Imago/TACC
Марк Хэмилл в 2010 году
7/14
Марк Хэмилл в 2010 году 
© ТАСС
Марк Хэмилл на премьере фильма "Стражи Галактики" в Лондоне, 2014 год
8/14
Марк Хэмилл на премьере фильма "Стражи Галактики" в Лондоне, 2014 год 
© Zuma/TACC
Марк Хэмилл в 2025 году
9/14
Марк Хэмилл в 2025 году 
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фотография из соцсетей актера
10/14
Фотография из соцсетей актера 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актера
11/14
Фотография из соцсетей актера 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актера
12/14
Фотография из соцсетей актера 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актера
13/14
Фотография из соцсетей актера 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актера
14/14
Фотография из соцсетей актера 
© Соцсети

Благодаря роли джедая Люка Скайуокера в киносаге «Звёздные войны» Марк Хэмилл был одним из самых популярных актеров 70-80-х годов. Актер настолько убедительно вжился в образ, что на всю жизнь стал заложником мира Джорджа Лукаса.

Марк Хэмилл родился 25 сентября 1951 года в приморском городе Окленд, в Калифорнии. Уже с самого детства он тяготел к искусству. На военной базе, где служил его отец Уильям, был бесплатный кинотеатр, который открыл для юного Марка возможность смотреть и пересматривать все популярные фильмы того времени.

В 19-летнем возрасте во время учебы в театральном колледже его заметил театральный агент и предложил поучаствовать в «Шоу Билла Косби».

В «Звездные войны» Хэмилл попал благодаря своему приятелю, начинающему актеру, Роберту Энглунду. Он рассказал Марку о необычном кинопроекте и привел его на кинопробы, где пытался заполучить роль Хана Соло. В итоге роль харизматичного контрабандиста сыграл легендарный Харрисон Форд, а Хэмилл неожиданно для себя получил главную роль.

Правда, первый фильм киносаги мог стать для Марка последним. Уже в самом конце работы над «Новой надеждой» Джордж Лукас попросил артиста переделать несколько дублей в Долине Смерти, которая напоминала тунисскую пустыню. По дороге на место съемок Хэмилл уснул за рулем и попал в страшную аварию. Актёр остался жив, но перенёс несколько пластических операций на лице. Разница была заметной. По мнению фанатов, именно из-за этой аварии в следующем фильме “Империя наносит ответный удар” для Марка придумали специальную сцену с нападением на Люка хищного вампа на планете Хот.

После выхода первого фильма на Хэмилл обрушилась бешеная популярность. Марк в глазах продюсеров настолько слился с образом Люка Скайуокера, что его впоследствии перестали приглашать на главные роли в другие проекты. В разные годы он с переменным успехом боролся за свою кинокарьеру, но так и не достиг славы «Звёздные войны».

Отдушиной для Хэмилла стали мультфильмы. За свою карьеру он подарил свой голос героям более двухсот мультфильмов. Самый известный — это голос Джокера в сериалах про Бэтмена.

Как сейчас выглядит знаменитый актер — в галерее «Рамблера».

В мире
Фото