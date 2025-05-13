Как сейчас выглядит Люк Скайуокер

Благодаря роли джедая Люка Скайуокера в киносаге «Звёздные войны» Марк Хэмилл был одним из самых популярных актеров 70-80-х годов. Актер настолько убедительно вжился в образ, что на всю жизнь стал заложником мира Джорджа Лукаса.

Марк Хэмилл родился 25 сентября 1951 года в приморском городе Окленд, в Калифорнии. Уже с самого детства он тяготел к искусству. На военной базе, где служил его отец Уильям, был бесплатный кинотеатр, который открыл для юного Марка возможность смотреть и пересматривать все популярные фильмы того времени.

В 19-летнем возрасте во время учебы в театральном колледже его заметил театральный агент и предложил поучаствовать в «Шоу Билла Косби».

В «Звездные войны» Хэмилл попал благодаря своему приятелю, начинающему актеру, Роберту Энглунду. Он рассказал Марку о необычном кинопроекте и привел его на кинопробы, где пытался заполучить роль Хана Соло. В итоге роль харизматичного контрабандиста сыграл легендарный Харрисон Форд, а Хэмилл неожиданно для себя получил главную роль.

Правда, первый фильм киносаги мог стать для Марка последним. Уже в самом конце работы над «Новой надеждой» Джордж Лукас попросил артиста переделать несколько дублей в Долине Смерти, которая напоминала тунисскую пустыню. По дороге на место съемок Хэмилл уснул за рулем и попал в страшную аварию. Актёр остался жив, но перенёс несколько пластических операций на лице. Разница была заметной. По мнению фанатов, именно из-за этой аварии в следующем фильме “Империя наносит ответный удар” для Марка придумали специальную сцену с нападением на Люка хищного вампа на планете Хот.

После выхода первого фильма на Хэмилл обрушилась бешеная популярность. Марк в глазах продюсеров настолько слился с образом Люка Скайуокера, что его впоследствии перестали приглашать на главные роли в другие проекты. В разные годы он с переменным успехом боролся за свою кинокарьеру, но так и не достиг славы «Звёздные войны».

Отдушиной для Хэмилла стали мультфильмы. За свою карьеру он подарил свой голос героям более двухсот мультфильмов. Самый известный — это голос Джокера в сериалах про Бэтмена.

Как сейчас выглядит знаменитый актер — в галерее «Рамблера».