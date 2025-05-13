Президент США Дональд Трамп может приехать в Стамбул на предстоящие переговоры России и Украины при условии, если на них будет присутствовать лично российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

«Возможное присутствие президента [США в Стамбуле] остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать его российский коллега», — передает телеканал CNN слова чиновника.

Он также рассказал, что Трамп планирует на этой неделе совершить поездку по странам Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару.

По словам источника, это будет его первая крупная зарубежная поездка с начала второго срока. При этом президент США может также посетить Турцию, если посчитает это необходимым.

Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности своего приезда в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной 15 мая. Он отметил, что не знает, где будет в четверг, но такая возможность существует. Трамп также подчеркнул важность предстоящей встречи сторон для мирного урегулирования конфликта, передает RT. При этом, по данным агентства Reuters, от США на предстоящие переговоры отправятся спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. По словам Уиткоффа, основными темами обсуждений будут отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая. Глава Украины сначала потребовал от России согласиться на 30-дневное прекращение огня, однако позже, после давления со стороны Трампа, он согласился встретиться с Путиным.