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Стало известно условие приезда Трампа на переговоры в Стамбул

Президент США Дональд Трамп может приехать в Стамбул на предстоящие переговоры России и Украины при условии, если на них будет присутствовать лично российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

«Возможное присутствие президента [США в Стамбуле] остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать его российский коллега», — передает телеканал CNN слова чиновника.

Он также рассказал, что Трамп планирует на этой неделе совершить поездку по странам Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару.

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Премьер Грузии написал письмо Трампу с одной просьбой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой прояснить дальнейшие отношения между двумя странами. Обращение к американскому коллеге он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской).

По словам Кобахидзе, еще несколько недель назад он обращался к Трампу и вице-президенту США Джею Ди Вэнсу с предложением возобновить стратегическое партнерство между странами "с чистого листа", однако никакого ответа в Тбилиси так и не получили.

"Кроме того, не было никакой связи между грузинскими и американскими властями на самом высоком уровне. Это молчание удивляет грузинского народа и правительства Грузии", - отметил премьер.

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Десять человек, заключивших контракт с Минобороны РФ, сбежали с военного полигона

В Ростовской области с военного полигона сбежали десять человек, заключивших контракт с Министерством обороны на отправку в зону спецоперации.

Об этом сообщили 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

— Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования. Оружия при них не было. Все десять — заключенные, — заявил источник.

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Захарову удивила реакция Берлина на видео с Мерцем и Макроном

Молчание властей Германии относительно ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут в поезде, - показательно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят", - отметила дипломат.

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Доллары нового образца исчезли из российских банков

В российских банках закончились доллары США нового образца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на сегодняшний день новые банкноты во многих обменниках практически не достать

В московских кассах SHOT рассказали, что американские доллары в страну не привозят, а продают только то, что приносят люди.

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«Рассорился с русским языком»: Макаревич* попал в скандал

В мае 2025 года группа «Машина времени» музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России) выпустила новый мини-альбом. Автор «Царьграда» разобрал одну из песен альбома и раскритиковал Макаревича* за лексические ошибки.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант попытался оспорить решение Минюста РФ, но суд отклонил его иск. В решении суда отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последние годы Макаревич* живет в Израиле.

Автор «Царьграда» обратил внимание на фрагмент одной из песен с нового альбома «Машины времени». Макаревич* поет, что ему «Герцен является снова, лишь только забрезжит весна». При этом Герцен в песне «с колокольчиком реет» и «требует, чтобы пламенным словом спасли Россию ото сна».

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Голый россиянин пролетел несколько этажей и застрял в соседском кондиционере

В Красногорске Московской области мужчина без одежды пролетел несколько этажей и застрял в соседском кондиционере. Об этом пишет Shot.

По информации Telegram-канала, происшествие случилось в одном из ЖК. По словам хозяйки помятого кондиционера, мужчина развлекался с дамой на девятом этаже, зачем-то полез в короб, конструкция не выдержала — и он на седьмом этаже.

Там он провел полчаса, вызволять его из короба пришлось трем сотрудникам МЧС и хозяину квартиры.

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Ушедший из России автогигант объявил о закрытии семи заводов

Nissan закроет семь заводов ради сокращения расходов. Об этом заявил новый гендиректор ушедшего из России автогиганта Иван Эспиноса, его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции глава автоконцерна заявил о необходимости урезания трат. К 2027 финансовому году Nissan снизит возможности производства до 2,5 миллиона машин в год. Однако компания заложит возможность нарастить производство на 500 тысяч, если будет позволять ситуация на рынке.

«Первая задача — реструктуризация производства. Это включает в себя консолидацию наших заводов по миру, включая Японию. Это потребует сокращение числа заводов с 17 до 10», — пояснил он.

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Маск показал танцующего робота от Tesla

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X опубликовал видео с гуманоидным роботом Optimus от Tesla, который научился танцевать. Он отметил, что запись сделана в режиме реального времени.

Бизнесмен напомнил, что в 2021 году ходе презентации задумки создания гуманоидного робота на сцену пригласили актера в костюме. Тогда человек исполнил танец, который был похож на тот, что станцевал на видео Optimus.

«То, что начиналось как актер в костюме, стало реальностью», — сказал Маск.

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В России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый список, запрещающий содержание свыше 120 разновидностей диких животных, включая крупных хищников и ядовитых змей, паукообразных, а также некоторых видов рыб и полипов.

Правительство России утвердило перечень запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и его текст опубликован на официальном портале правовой информации. В документе перечислены восемь основных категорий: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы – всего более 120 разновидностей, передает РИА «Новости».

В списке оказались различные виды змей, включая кобр, мамб и питонов длиной свыше четырех метров, а также каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров.

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