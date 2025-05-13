Мерц высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с делегацией России в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время Мерц заявил, что считает любые дальнейшие компромиссы в переговорах с Россией со стороны Зеленского ненужными и чрезмерными.

Мерц пригрозил России новыми санкциями из-за Украины

Ранее министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль допустил, что Европейский союз может отложить введение новых санкций против Москвы до проведения запланированной встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая.