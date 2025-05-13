Скандал с нестандартной ложечкой якобы для кофе и скомканной салфеткой, которую стыдливо прятал президент Франции Эмманюэль Макрон, во вторник, 13 мая, получила продолжение. Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналистам подтвердила, что огромное количество европейских политиков решают судьбы своих граждан в измененном с помощью наркотических средств сознании.

Между тем, украинские СМИ, освещая щекотливую ситуацию, в которую попали президент Франции, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заявили, что 80% украинских политиков и топ-чиновников плотно «сидят» на наркотиках. Запрещенными веществами также щедро угощают важных гостей.

Напомним, видео, которое серьезно подмочило имидж лидеров трех европейских стран, появилось 11 мая. В вагоне ВИП-поезда, который, судя по всему, не успели привести в порядок, появились репортеры и на камеру зафиксировали вещи, которые не должны были стать достоянием общественности — скомканную салфетку и странную ложечку с изогнутым концом. Президент Франции под объективами камер попытался максимально незаметно стащить салфетку со стола и сунул ее себе в карман. В то же время канцлер Мерц, не привлекая лишнего внимания, накрыл своей ладонью лежавшую на столе золоченую ложку.

Видео вызвало серьезный резонанс, в первую очередь среди граждан европейских стран. В результате Елисейскому дворцу даже пришлось оправдываться, мол, президент Франции всего лишь убрал использованную бумажную салфетку.

Но оправданиям поверили немногие. Знакомые с нюансами потребления, объяснили, что наркотики, а конкретно кокаин, прячут именно в салфетки, а не в полиэтиленовые пакетики, чтобы порошок не отсырел и сохранил свои свойства.

Удлиненная позолоченная ложка, которую также попытался скрыть от посторонних глаз Мерц, очень напомнила снафф-спун — ложку для кокаина.

В сети, в частности, вспомнили снятые с производства ложки известной сети быстрого питания. В какой-то момент удлиненную кофейную ложку не по назначению стали использовать кокаиновые наркоманы. В итоге ресторан быстрого питания поспешили избавиться от злополучных ложек еще в 1979 году, чтобы не ассоциировать себя с продажей наркотиков. В то же время снятый с производства «раритет» в начале 90-х широко использовался в знаменитом ресторане быстрого питания на Пушкинской.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 13 мая, в беседе с журналистами подтвердила, что, как ей рассказывали коллеги-европейцы, огромное количество европейских политиков вполне легально употребляют наркотические средства.

В частности, она рассказала об откровенной переписке с одним из послов Евросоюза в Москве. Когда Захарова спросила, почему НАТО накачивает тяжело зависимого Зеленского оружием, посол - человек с огромным жизненным и профессиональным опытом — ответил, что огромное количество европейских политиков употребляют наркотические средства, и это не является для них чем-то неординарным. Захарова также добавила, что, наркоманию западной элиты воспринимают просто как «сопутствующий недостаток».

После инцидента с «веселым поездом», украинские каналы заявили, что большинство украинских политиков и топ-чиновников – наркоманы со стражем. Число тех, кто «сидит» на кокаине в Раде и офисе президента составляет 80%.

Более того, журналисты пояснили, почему иностранные делегации, облюбовавшие Киев, всегда возвращаются оттуда в приподнятом настроении. По данным украинских СМИ, все обеспечение иностранных делегаций организовывает украинская сторона, которую уже нельзя удивить такими неординарными запросами, как девочки и мальчики по вызову или бодрящие сознание вещества.

Напомним, что наркотическая зависимость Зеленского уже давно является «секретом Полишинеля». Ранее даже назывался конкретный реабилитационный центр в Швейцарии, в котором периодически проходит лечение просроченный президент Украины. Рехаб предлагает различные программы по лечению зависимостей, в том числе и наркотической в условиях «исключительной конфиденциальности».

Кроме того, состоятельным клиентам (стоимость недельного пребывания в клинике обходится в пересчете на наши деньги, минимум, в 11 млн рублей) предлагают подлечить депрессию, психологические травмы, эмоциональное выгорание, тревожное расстройство, созависимость, хроническую боль, биполярное расстройство и т.д.

Каждому из гостей предлагаются роскошные 5-звёздочные апартаменты с современной дизайнерской мебелью. Клиенту назначаются персональный дворецкий и высококлассный повар, горничная и водитель.

При этом свое пребывание в элитном рехабе известные гости могут замаскировать под нейтральную программу - «ретрит для руководителей». Программа рассчитана на бизнес-лидеров, которые в одиночку не могут справиться со стрессом, эмоциональным выгоранием.