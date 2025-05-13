Стало известно, будет ли Трамп на переговорах в Стамбуле

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на переговоры России и Украины. Об этом сообщает Reuters.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Глава США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

О готовящейся поездке Уиткоффа и Келлога в Стамбул Reuters сообщили три источника, знакомых с планами властей США. Каких-либо деталей собеседники агентства не привели.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет раскрыт, как только президент РФ Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом.