Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Молдавия может завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2027 года, но «очень многое зависит от парламентских выборов». Об этом заявила каналу TV8 президент республики Майя Санду.

«После этого, в 2028 году, начнется период, когда все страны должны высказаться о поддержке и ратификации нашего соглашения. Завершение этого этапа возможно до конца мандата нынешней Европейской комиссии. И мы видим, что комиссия нас поддерживает», - заявила Санду.

При этом она подчеркнула, что «очень многое зависит от парламентских выборов», которые должны пройти в Молдавии 28 сентября 2025 года, и от поддержки большинством депутатов евроинтеграции. При этом этого будет сложно добиться, если партия «Действие и солидарность» не получит большинства, заявила Санду.

В декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной, а также Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве. В Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ. Опрос, проведенный компанией iData в апреле 2025 года, показал, что большинство жителей Молдавии поддерживают интеграцию в Европейский союз, но выступают против вступления в НАТО.