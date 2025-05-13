Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнения, что Россия на самом деле заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Так она оценила предложение Москвы о переговорах в Стамбуле, пишет Reuters.

По ее утверждению, Москва якобы «играет в игры» и «пытается выиграть время».

На Западе объяснили призыв Зеленского к переговорам

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы. Как пишет Bloomberg, если президент Владимир Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут американского лидера Дональда Трампа ввести санкции.