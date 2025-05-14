После окончания службы "папамобили" отправляются в музей Ватикана, но не все

Папы римские на протяжении истории, как и другие правители, шли в ногу со временем, меняя средства передвижения на все более и более современные. Их транспортные средства стали широко известны под неофициальным названием "папамобили".

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Такие машины, отслужив свой срок, чаще всего находят свое пристанище в коллекции папских "железных коней" в музее Ватикана. Их начали собирать в 1973 году. По оценкам экспертов, одним из наиболее ценных экспонатов в коллекции является белый автомобиль Fiat Campagnola Папы Римского Иоанна Павла II, на котором он передвигался по площади Святого Петра в день покушения 13 мая 1981 года.

Однако эпохе Папы Римского Франциска, скорее всего, не суждено оставить заметного следа в этой коллекции. Скончавшийся в апреле Франциск был аскетом. Уже известно, что один из автомобилей планируют переоборудовать в передвижной медицинский комплекс для лечения больных и раненых палестинских детей в секторе Газа. Речь, судя по всему, идет о белом Mitsubishi, который переделали в "папамобиль" для визита Папы Римского в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан в 2014 году. Кроме того, за время правления Франциска в Ватикане его гараж заполонили автомобили бюджетных моделей вроде Skoda Rapid или Dacia Duster, которые не представляют ценности для музейщиков.

Не стал в свое время музейным экспонатом и некогда принадлежавший Папе Римскому Бенедикту XVI в его бытность кардиналом Ратцингером автомобиль Volkswagen Golf. В мае 2005 года он был продан студентом Беньямином Хальбе за 189 тысяч евро на электронном аукционе eBay. Предприимчивый молодой человек вовремя вспомнил, что, когда покупал этот автомобиль "с рук" за 4 тысячи евро, предыдущий владелец транспортного средства сказал, что "Golf - с духовным благословением", а изначально машина принадлежала некоему кардиналу католической церкви.

На аукционе нашел нового хозяина и "тайный" автомобиль Папы Римского Иоанна Павла II Ford Escort GL голубого цвета 1975 года выпуска. Папа любил незаметно покидать Ватикан в гражданской одежде и передвигаться за рулем этой машины. Она была продана аукционным домом Kruse International в Лас-Вегасе за 690 тысяч долларов юристу Джону О'Куину.

Все автомобили в гараже Ватикана имеют номерные знаки с порядковым номером и аббревиатурой SCV, что означает Stato della Citta del Vaticano - государство и город Ватикан. Когда на автомобиле выезжает папа, номер меняют на SCV 1, по аналогии с тем, как самолет президента страны всегда считается "бортом N 1".