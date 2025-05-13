В Палестине назвали сроки восстановления после войны с Израилем

Палестине после войны с Израилем потребуется 15 лет для возвращения к нормальной жизни.

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Таким мнением поделился министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур, сообщает Иракское агентство новостей.

«После окончания войны нам понадобится 15 лет, чтобы вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул аль-Амур.

Он отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, палестинцы проявляют стойкость. По словам министра, народ Палестины не будет побежден независимо от того, как долго продлиться оккупация.

До этого Международный суд ООН признал фактической аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. Суд пришел к выводу, что Израиль «стимулирует» население страны переезжать в Палестину и легализует там израильские поселения, создание которых идет вразрез с законодательством и международным правом.

Израиль призвали в ближайшее время покинуть оккупированные территории и эвакуировать всех поселенцев. Кроме того, суд обязал Израиль выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате оккупации Палестины.