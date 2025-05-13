Народный депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша (фракция «Слуга народа») заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине ежегодно получают взяток на сумму от 0,8 до 2,1 млрд евро.

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Об этом сообщает «Страна.ua».

«Это не попасть, списаться, попасть чуть позже, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, твое дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные, чтобы это произошло быстрее, они называют определенную сумму», – заявил Микиша.

12 мая Верховная рада осудила политику насильственной мобилизации на Украине. Законодательный орган опубликовал соответствующее заявление главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, в котором он выразил резкую критику в отношении практики «бусификации».

До этого помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина остается одной из наиболее коррумпированных государств в мире.