В Польше высказались о точном местонахождении «золотого поезда» Третьего рейха

Польские власти сообщили, что получили письмо, в котором указано местонахождение пресловутого нацистского поезда с золотом, пропавшего без вести в последние годы Второй мировой войны. Согласно письму от 23 апреля, отправитель, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил «замаскированные вагоны поезда», спрятанные в туннеле недалеко от юго-западного польского города Валбжих.

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Согласно легенде, в последние месяцы Второй мировой войны нацистский бронепоезд покинул Бреслау (ныне Вроцлав), но не добрался до Валбжиха, поскольку, как утверждается, он якобы был спрятан в подземной сети туннелей между двумя станциями.

Золото, драгоценности и произведения искусства, находившиеся в транспортном средстве, предположительно, были утеряны. Однако охотники за сокровищами не оставляют попыток всё-таки отыскать сокровища.

Властям Валбжиха было отправлено письмо, в котором содержатся новые утверждения о том, что в этом районе в тайном туннеле находится поезд с добычей, существование которого оспаривают многие историки.

Анонимный отправитель даже уточнил, что в туннеле замаскированы три железнодорожных вагона, каждый из которых в длину около 12 метров, в ширину 4 метра и столько же метров в высоту. Вагоны, по утверждениям информатора, спрятаны за закрытыми раздвижными стальными воротами у входа в туннель.

В сообщении также уточняется, что в вагонах находятся драгоценные металлы, включая золото, а точные геодезические данные будут предоставлены мэру Валбжиха или его заместителю в виде приложений.

Пресс-секретарь правительства города Камила Сверчиньска отмечает, что письмо выглядит «фактическим и конкретным». Она добавила, что в письме содержится «таблица с геодезическими данными, профиль местности, включая схему туннеля, карта с имитацией пути и курсом туннеля, а также рассказ очевидца, который жил в Валбжихе во время войны».

Ходили слухи, что среди драгоценностей, которые были загружены нацистами в поезд, могли оказаться сокровища из легендарной Янтарной комнаты. Она была разграблена фашистами в 1941 году, и с тех пор её никто не видел.

По словам мужчин, Петра Копера и Андреаса Рихтера, для обнаружения поезда они использовали георадар. Охотники за сокровищами приезжали в этот район даже из Японии, но, несмотря на тщательные поиски, поезд так и не был найден.

Чиновники в Валбжихе утверждают, что мужчина, сделавший последнее заявление, не подавал заявку на получения разрешения на поиск поезда.

По данным местных СМИ, власти сейчас рассматривают вопрос о целесообразности дальнейшего расследования полученных заявлений.