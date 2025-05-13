Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбул, то необходима «сильная реакция» США и всего мира, включая новые санкции и усиление помощи ВСУ. Об этом пишет «Европейская правда».

Он также заявил, что Киев вместе с союзниками работает над гарантиями безопасности республике.

«Но самая серьезная и самая сильная гарантия – это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности», – сказал Ермак.

На Западе объяснили призыв Зеленского к переговорам

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.