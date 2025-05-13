Против «бандеровского государства»: главные заявления кандидатов в президенты Польши

Перед выборами президента Польши в стране прошли теледебаты кандидатов на пост главы государства. Портал Interia собрал главные заявления политиков об Украине и отношениях с Россией.

Кандидат от «Движения за благосостояние и мир» Мачей Мацяк заявил, что Украина выйдет проигравшей из конфликта с Россией. Он призвал к нейтралитету в отношении РФ.

«Каждый честный человек знает, что Украина проиграет. <…> Мы должны вести себя как Венгрия или Словакия», - подчеркнул Мацяк.

Другой кандидат в президенты, депутат Европарламента Гжегож Браун выступил за нормализацию отношений с Россией и рациональную политику в отношении соседних стран. Также он предупредил, что после завершения украинского кризиса возникнут новые проблемы.

«У нас будет проблема с бандеровскими остатками павшего украинского государства», - подчеркнул Браун.

Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий пообещал не отправлять польских солдат на Украину в случае своей победы. Также он заявил, что «было бы хорошо, если бы польский премьер-министр не был отправлен канцлером Германии во второй вагон поезда, а принимал бы участие в переговорах» по Украине.

Евроскептик Славомир Менцен заявил, что «не согласится на отправку польских войск на Украину и на вступление Украины в НАТО», если станет президентом. Также он заявил, что Варшаве должно быть все равно, чей Крым.

«То, где будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, а также принадлежность Крыма не находится в сфере наших интересов», - подчеркнул Менцен.

Спикер польского сейма Шимон Холовня заявил, что существование Польши зависит от «справедливого мира на Украине». Он выступил за прямые переговоры России и Украины.

Кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что выступает за мир, который был бы заключен «на справедливых условиях». По его словам, польским политикам следует говорить об этом с президентом США Дональдом Трампом, «а не фотографироваться с ним». Также Тшасковский подчеркнул, что российские власти «понимают только язык силы».

Выборы президента Польши состоятся 18 мая, возможный второй тур назначен на 1 июня. Баллотироваться на пост президента решили 17 кандидатов - самое большое количество с 1995 года. Результаты последних опросов показали, что Тшасковский и Навроцкий могут выйти во второй тур. Третьей место в опросах занимает Менцен, известный своей критикой Украины.