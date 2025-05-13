На Западе объяснили призыв Зеленского к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным из-за отчаянного положения Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в социальной сети X.

«Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия», — отметил эксперт.

Назван следующий шаг Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая.

12 мая Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным.