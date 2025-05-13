В ООН прокомментировали возможный приезд на переговоры в Стамбул

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что ему пока «нечего сообщить» о том, будет ли организация представлена на переговорах РФ и Украины в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне пока нечем поделиться», – сказал он.

Дюжарик накануне отмечал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занят «многими делами», и предложил посмотреть, «что произойдет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации в Стамбуле на переговорах с украинской стороной. По его словам, состав российской переговорной группы будет опубликован по распоряжению российского лидера Владимира Путина.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.