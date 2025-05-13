Сийярто осудил подход ЕС к вопросу о перемирии на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил подход ведущих стран Евросоюза к вопросу о перемирии на Украине.

Он напомнил, что в июле 2024 года Будапешт предложил сторонам конфликта прекратить огонь, чтобы начать переговоры, но они не пошли на этот шаг, который также не был поддержан Западной Европой.

"Когда прошлым летом венгерское правительство выдвинуло инициативу прекращения огня, то это было представлено как желание [президента РФ Владимира] Путина как раз теми, кто сегодня говорит о важности режима прекращения огня", - сказал глава МИД, выступая на международной конференции по автомобильной промышленности в Будапеште.

Сийярто отметил, что на протяжении последних лет ЕС постоянно принимал "неверные решения, которые привели к затягиванию войны, поставкам оружия и направлению денежных потоков на Украину". Сейчас их подход сводится к подрыву мирных усилий администрации США по урегулированию украинского конфликта, сказал министр, говоря о лидерах других европейских стран.

Названы последствия выхода США из переговорного процесса

В июле 2024 года в ходе визитов в Киев и Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сначала Владимиру Зеленскому, а затем Владимиру Путину подумать над тем, чтобы установить прекращение огня и начать подготовку к переговорам. По завершении поездки в Москву Орбан сообщил, что и Украина, и Россия опасаются, что перемирие может быть использовано другой стороной в своих интересах, в частности для перегруппировки войск и подготовки к новому наступлению. Путин сказал тогда журналистам, что Россия не может согласиться на прекращение огня, поскольку не уверена в ответных действиях со стороны Украины.

В конце минувшей недели, после праздничных мероприятий в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. Выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, он назвал время и место для возобновления такого диалога - 15 мая в Стамбуле. Президент также отметил, что ранее Москва объявляла перемирия, которые нарушались киевским режимом, в том числе последнее трехдневное перемирие, введенное на время празднования 80-летия Победы.

Владимир Зеленский сперва пытался обусловить возобновление диалога с Москвой установлением 30-дневного перемирия, в поддержку которого выступили также ведущие страны ЕС, но потом выразил готовность прибыть в Турцию. Ему пришлось скорректировать свою позицию после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры в Стамбуле.