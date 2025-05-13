Экс-президент Литвы призвала не бояться российского ядерного оружия

Ядерное оружие России больше не является фактором сдерживания. Об этом заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Delfi.

По ее словам, европейским странам не следует бояться и обращать внимание на российское ядерное оружие. Она назвала его устаревшим инструментом и добавила, что научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее. Грибаускайте заключила, что из-за этого возникает «совсем другой характер войны».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Грибаускайте обсудить с Францией ядерные зонтики.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в применении ядерного оружия в рамках специальной военной операции (СВО) не было необходимости. Он добавил, что надеется, что до применения ядерного оружия не дойдет и в будущем.