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Почему США и Украина потеряли общий язык

Портал The National Interest назвал главную ошибку Украины в отношениях с новой администрацией США: Киев использовал один и тот же подход и к экс-президенту Джо Байдену, и к новому главе страны Дональду Трампу. По версии NI, чтобы наладить отношения с Вашингтоном, Украина должна изменить свою внешнеполитическую стратегию - ей необходимо апеллировать к американским консервативным СМИ и целям Трампа, а не к моральным аспектам.

Как отмечается в статье, среди сторонников Трампа поддержка Украины часто преподносилась как дело демократов, что привело к всплеску изоляционистской риторики. Сдвиг в политических взглядах усиливается растущим доминированием правых голосов в американских онлайн-изданиях. Недавнее исследование показало, что девять из десяти самых популярных онлайн-шоу в США имеют правый уклон, а подкасты и стримеры правого толка охватывают аудиторию почти в пять раз большую, чем их левые аналоги. Однако Владимир Зеленский и его команда привыкли работать с Байденом и американским медиа-пространством прошлой эпохи. NI отмечает, что теперь Украине следует сосредоточиться на том, чтобы завоевать республиканскую базу и Конгресс. Это означает выход за рамки «традиционных СМИ» в попытке доказать, что интересы Украины соответствуют основным американским интересам и ценностям, заключил автор статьи.

Пекин пошел навстречу США и Boeing

Пекин решил на время снять запрет на поставки самолетов Boeing китайским авиакомпаниям после прорыва в торговых переговорах с Америкой, в результате которых тарифы были взаимно снижены на 90 дней. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, поставки самолетов разрешены на ближайшие 30 дней. На этой неделе китайские чиновники начали сообщать отечественным перевозчикам и государственным учреждениям, что поставки лайнеров американского производства возобновятся. Авиакомпаниям предоставлена свобода организовывать поставки по собственному графику и на собственных условиях, добавил один из источников агентства.

Возобновление поставок в Китай станет немедленным стимулом для Boeing, подчеркивает Bloomberg. Компания оказалась в центре торгового скандала после того, как введение тарифов президентом США Дональдом Трампом было встречено ответными пошлинами со стороны Китая. Это привело к тому, что самолеты Boeing оказались вне рынка китайских перевозчиков. Несколько самолетов были отправлены обратно в США после того, как им отказали китайские клиенты. Если в 2025 году в Китай будет поставлено около 50 запланированных самолетов, это сэкономит Boeing время и средства на поиск новых покупателей, а также гарантирует компании существенные выплаты, как только самолеты попадут в руки авиакомпаний-клиентов. По прогнозам, Китай будет обеспечивать около 20 процентов мирового спроса на самолеты в течение следующих двадцати лет. В 2018 году почти четверть продукции Boeing оказалась именно в КНР.

«Во всем виноват Байден»

Бывший главный помощник предвыборной кампании Камалы Харрис Дэвид Плафф заявил, что Джо Байден «полностью запорол» выборы президента США для демократов, слишком поздно отказавшись от участия в них. Как пишет The Guardian, Плафф рассказал авторам книги о Байдене Джейку Тэпперу и Алексу Томпсону, что 107-дневная гонка Харрис против Дональда Трампа была «гребаным кошмаром». Комментируя проигрыш Харрис, Плафф заявил, что «во всем виноват Байден».

В книге описывается, как Плафф получал звонки от доноров Демократической партии, обеспокоенных «угасанием энергии» Байдена, его когнитивных навыков и способности произносить речи. Плафф, в свою очередь, давил на Белый дом и партию, спрашивая, уверены ли они, что Байден может выиграть еще одни выборы. Ему неоднократно говорили, что Байден на это способен. Один из старших помощников, покинувший Белый дом, заявил Тэпперу и Томпсону, что многие не осознавали масштабов «спада», начавшегося в 2023 году», так как Байдена ограждали даже от его собственных сотрудников. Он заявил, что Байден обладает редким для политика качеством - порядочностью, однако его семья и советники «оказали медвежью услугу стране и партии, позволив ему снова баллотироваться». Еще один человек, стратег Демократический партии, заявил, что Байден «украл выборы у демократов и американского народа».

Британский эксперт заявил о тайном плане Запада по перемирию

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что даже если бы предложенное Украиной и Европой 30-дневное перемирие вступило в силу, то «в тот же момент» прозвучали бы обвинения в адрес России в его нарушении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Меркуриса.

По словам эксперта, обвинения в нарушении перемирия были бы использованы, чтоб усилить экономическое и военное давление на Россию. Как подчеркнул Меркурис, еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров. Он назвал такой подход «прямой дорогой к провалу переговоров или заморозке конфликта» и подчеркнул, что Россия в этом «совершенно не нуждается».

Президент Бразилии о Путине, Трампе и крушении мирового порядка

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил журналу The New Yorker, что вся западная демократическая система находится под угрозой. Лула построил карьеру на непоколебимых левых принципах, но он также гордился своей способностью ладить с разными лидерами. Однако в беседе с изданием он признался, что сбит с толку правыми популистами и антиглобалистами, набирающими силу по всему миру. В то же время, по его мнению, Бразилия, как развивающаяся экономика, зависит от поддержания дружеских отношений, даже когда это означает партнерство со странами с радикально отличающимися системами ценностей.

В качестве примера он привел Китай и посетовал, что теперь, когда китайцы стали конкурентоспособными, они оказались «врагами мира». Политик подчеркнул, что Бразилия этого не принимает и «не принимает идею второй холодной войны». Он убежден, что чем больше похожи страны - в технологическом и в военном планах - тем больше они должны общаться, потому что планета «вряд ли сможет справиться с третьей мировой войной». Также Лула рассказал, что экс-канцлер Германии Олаф Шольц просил его продать ракеты Украине, но он ответил, что не хочет гибели россиян или украинцев от бразильского оружия. Лула раскритиковал США и Европу за военную помощь Украине, а также высмеял желание Трампа захватить Гренландию и Канаду. Лула предупредил, что воинственная риторика в конечном итоге навредит США. Также он рассказал, что призывал президента РФ Владимира Путина положить конец украинскому конфликту и сконцентрироваться на глобальных проблемах и судьбе планеты.