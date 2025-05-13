Вучич отказался осудить Россию после призыва Евросовета

Сербский президент Александар Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.

Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с главой Евросовета Антониу Коштой заявил, что его долг – служить только народу Сербии, передает ТАСС.

Он отметил: «Я не обязан никому подчиняться, я обязан служить народу Сербии. Я всегда буду действовать именно так». Вучич также добавил, что объявил о своем визите в Москву заранее и не скрывал этот факт, подчеркнув, что Сербия праздновала 80-летие Победы над фашизмом и обсуждала газовый контракт с Россией.

Кошта в свою очередь призвал Белград «преодолеть свою историю», полностью поддержать внешнюю политику Евросоюза, осудить Россию, поддерживать Украину и нормализовать отношения с Косово для дальнейшего продвижения Сербии на пути вступления в ЕС.

Вучич заявил о возможности Сербии принимать независимые решения

По словам Кошты, соблюдение единой внешней политики Евросоюза, в том числе осуждение России, необходимо для приема Сербии в ЕС. Он признал, что и сербы, и европейцы испытывают разочарование в затянувшемся процессе европейской интеграции Сербии, однако выразил надежду на прогресс.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял, что давление Евросоюза на Сербию из-за визита Вучича в Москву является посягательством на суверенитет страны. Вучич подчеркивал, что Белград не пострадает от переговоров с Владимиром Путиным, а возможные санкции ЕС готов принять на себя.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с сербским лидером Александром Вучичем в Кремле и высоко оценил его личное участие в торжествах в Москве.

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Москве на русском языке поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за поддержку суверенитета Сербии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма».