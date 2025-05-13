Помощники Байдена пытались скрыть его умственную деградацию от подчиненных

Помощники бывшего президента США Джо Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, чтобы скрыть степень его умственной деградации.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона об экс-главе Белого дома.

«Неназванный высокопоставленный помощник [Байдена], покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что "они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени деградации, начавшейся в 2023 году», — говорится в материале.

Как отмечает издание, авторы книги заверяют, что Байден терял ход мыслей и забывал имена свои главных помощников уже с 2022 года. По их словам, когда у бывшего американского лидера не получалось без запинок произнести двухминутное видеообращение, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы монтаж был не так заметен.

Ранее стало известно, что у Байдена обнаружили небольшое новообразование в области предстательной железы. Дополнительных деталей о состоянии здоровья экс-президента не сообщается.