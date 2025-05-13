В Раде признали неудобную правду об Украине
Повестку дня на Украине формирует маргинальное меньшинство, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
"Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — поделился своей точкой зрения нардеп.
Соответствующим образом Дмитрук прокомментировал кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги русских писателей Федора Достоевского и Антона Чехова.
Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу, резюмировал депутат Рады.
После государственного переворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с историей Советского Союза, но и со всем, что связано с Российской Федерацией, в том числе с русским языком. В 2019 году Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно документу, граждане бывшей советской республики обязаны использовать украинский во всех сферах жизни.