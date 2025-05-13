Повестку дня на Украине формирует маргинальное меньшинство, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

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"Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — поделился своей точкой зрения нардеп.

Соответствующим образом Дмитрук прокомментировал кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги русских писателей Федора Достоевского и Антона Чехова.

Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу, резюмировал депутат Рады.

После государственного переворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с историей Советского Союза, но и со всем, что связано с Российской Федерацией, в том числе с русским языком. В 2019 году Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно документу, граждане бывшей советской республики обязаны использовать украинский во всех сферах жизни.