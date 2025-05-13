Премьер Грузии написал письмо Трампу с одной просьбой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой прояснить дальнейшие отношения между двумя странами. Обращение к американскому коллеге он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской).

По словам Кобахидзе, еще несколько недель назад он обращался к Трампу и вице-президенту США Джею Ди Вэнсу с предложением возобновить стратегическое партнерство между странами "с чистого листа", однако никакого ответа в Тбилиси так и не получили.

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"Кроме того, не было никакой связи между грузинскими и американскими властями на самом высоком уровне. Это молчание удивляет грузинского народа и правительства Грузии", - отметил премьер.

Кобахидзе пояснил, что Грузия уже много лет является "самым надежным" партнером США в регионе, а также поддерживала Вашингтон в Ираке и Афганистане, сэкономив для американского бюджета тем самым 2,5 млрд долларов.