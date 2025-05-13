Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов на Парад Победы в Москву.

Об этом заявил кипрский депутат Фидиас Панайоту на своей странице в соцсети X.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился европарламенту, он начал уже расследование против нас»‎, - сказано в посте.

В нем Панайоту также назвал русских братьями. У россиян с народом Греции общие религия и моральные ценности, подчеркнул политик.

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11 мая сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен объяснить главе евродипломатии Кае Каллас, что она не вправе указывать, как действовать руководителю суверенной страны. Премьер добавил, что Каллас не является его начальником и ей следует сосредоточиться на внешней политике Европейского Союза.

До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, которая посетила Украину 9 мая, выразила свое недовольство по поводу участия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Параде в Москве.