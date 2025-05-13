Эксперт рассказал, к чему могут привести переговоры Москвы и Киева в Турции

Итогом переговоров России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В свою очередь спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что президент США Дональд Трамп «предъявил ультиматум» Украине и России, заявив, что обеим сторонам необходимо «добиться прогресса в достижении прочного мира», иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

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По мнению политолога-американиста Константина Блохина, по итогам переговоров в Стамбуле США действительно могут выйти из переговорного процесса.

«У Трампа есть другие задачи: сдерживание Китая, Ирана, поддержка Израиля, торговые войны, выравнивание торгового дефицита (…) Лимит терпения США сходит на нет, и поэтому они пытаются переложить процесс мирного урегулирования на Турцию, которая этим уже занималась. Они начинают уставать от Украины», - пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, отказ США может помочь России, так как Киев рискует остаться без половины западной помощи. Однако пока Украина демонстрирует только желание вести борьбу дальше, а не договариваться о мире.

«Каким бы виртуозным ни был модератор переговоров, Украина и Запад явно договариваться не хотят, либо хотят, но на неприемлемых для Москвы условиях», - констатировал он.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. При этом он отметил, что целью предложенных переговоров является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов РФ.