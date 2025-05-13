Депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев рассказал, что Зеленский не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за указа, подписанного самим Зеленским в 2022 года. Тем не менее, действие документа может быть отменено или приостановлено, сказал Соболев.

Вопрос с указом может быть решен "росчерком пера", сказал украинский депутат в интервью, предположив, что подобный вариант развития событий "возможен".

В России оценили слова Зеленского в адрес Путина

Президент России Владимир Путин предложил Украине провести 25 мая прямые переговоры в Стамбуле, по итогам которых могло бы быть достигнуто решение о приостановке боевых действий. После того, как инициативу Путина поддержал американский лидер Дональд Трамп, Зеленский заявил, что будет "ждать Путина" в Стамбуле.

Некоторые российские политики скептически относятся к предположению, что Зеленский действительно готов вести с Путиным прямые переговоры в Стамбуле. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предположил, что Зеленский боится таких переговоров.