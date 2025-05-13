Во Франции усомнились в возможности поездки Трампа на переговоры в Стамбул

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о поездке в Стамбул попытался «спровоцировать реакцию Кремля», но вероятность его визита в Турцию небольшая. Об этом заявила корреспондент французского LCI Жюстин Янковски, перевод слов которой сделал Telegram-канал Пул N3.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп назвал возможным свой визит в Стамбул в случае проведения там переговоров между РФ и Украиной, «если решит, что может быть там полезен».

Однако, по мнению Жюстин Янковски, такое заявление Трампа больше выглядит как «новая попытка давления» на президента России, чем реальное планирование визита в Турцию.

«На данный момент ничего не подтверждено. Тем более что визит президента США требует серьезной подготовки - это целая логистическая операция, включая организацию работы службы безопасности. Поэтому изменить маршрут поездки в последний момент крайне сложно», - констатировала журналистка.

Однако, по ее словам, сам факт того, что Трамп допускает свое участие в переговорах между Россией и Украиной, «может быть своеобразным политическим маневром, рассчитанным на то, чтобы спровоцировать реакцию Кремля и лично Владимира Путина».