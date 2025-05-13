Стало известно о серьезной ссоре Трампа с лидером союзной страны

Западные СМИ, включая Financial Times, сообщают об ухудшении отношений между лидерами США и Израиля Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. FT утверждает, что терпение Трампа “на исходе” из-за продолжающейся военной кампании в Газе, торгового дефицита и американской помощи Израилю.

Трамп не отменил тарифы на израильские товары, заключил перемирие с хуситами, не касающееся Израиля, и договорился с ХАМАС об освобождении одного заложника, вызвав недовольство семей остальных похищенных людей.

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Кроме того, США ведут переговоры с Ираном и могут заключить ядерную сделку с Саудовской Аравией, обходя израильско-саудовскую нормализацию. FT пишет, что Нетаньяху предложил саудитам создать палестинское государство на своей территории, что вызвало возмущение.

Нетаньяху также допустил отказ от военной помощи США.