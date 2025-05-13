Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X (бывшая Twitter) заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о 30-дневном перемирии.

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«Министр иностранных дел Украины спрашивает: "Почему победившая сторона отказывается сдаваться?" Трудно ответить господину Сибиге. Я тоже не могу понять этих русских», — с иронией заметил автор публикации.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 мая попытался обвинить Российскую Федерацию в игнорировании предложения о прекращении огня, хотя именно Москва уже неоднократно объявляла перемирие и соблюдала его, в отличие от Киева.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также британский и польский премьеры Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

По данным западных СМИ, четыре лидера по возвращении из украинской столицы снова провели переговоры после того, как президент России Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении переговорного процесса.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных средств массовой информации и предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что допускает достижения реального прекращения боевых действий, которое будет соблюдаться бывшей советской республикой.

Накануне Владимир Зеленский написал на своей странице, что "будет ждать" Путина в Турции. Глава киевского режима выступил с соответствующим заявлением после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти бывшей советской республики немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о переговорах.