Глава Минздрава США Кеннеди искупал внуков в кишащем фекальными бактериями ручье

Глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший вместе с внуками во врем отдыха в парке Рок-Крик в округе Колумбия искупался в местном ручье, в который сливаются излишки ливневых вод.

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Служба национальных парков установила запрет на купание в этом водоеме, который является притоком реки Потомак, из-за высокой концентрации патогенов. Кроме того, ручей используется для сброса нечистот из близлежащей системы канализации — в нем широко распространено «фекальное» загрязнение, и обитают опасные бактерии, включая кишечную палочку.

— Все водные пути округа подлежат запрету на купание, а это означает и переход вброд! — передает The New York Times.

Это не единственный странный инцидент, связанный с политиком. Так, в 2010 году врачи обнаружили мертвого паразита в мозге у Кеннеди. Паразит съел его часть, после чего там и умер. Кроме того, во время предвыборной гонки политик признался, что именно он подкинул тушу убитого медвежонка в Центральный парк района Манхэттен в Нью-Йорке в 2014 году. Кроме того, Кеннеди заявил, что еда президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании была «отвратительной».