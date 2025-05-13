Турция высказалась о планах Трампа приехать в Стамбул

Турция не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул 15 мая на возможные переговоры России и Украины. Об этом заявил турецкий дипломатический источник, сообщает РИА Новости.

«Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США», — сказал он.

Раскрыто, кто представит Россию и Украину на переговорах в Турции

По словам диписточника, Анкара рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта состоятся.

Ранее Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул. Глава Белого дома также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский все таки проведут в Турции прямые переговоры.