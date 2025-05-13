Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией.

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Об этом сообщает газета Financial Times.

«США продолжают преподносить Нетаньяху сюрпризы, исключая Израиль из заключаемых им сделок. Следующим шагом может стать потенциальная гражданская ядерная сделка с Саудовской Аравией, которая обойдет первоначальное предложение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на оборонный пакт между Саудовской Аравией и США», — сказано в сообщении.

Причиной этого, по мнению издания, стали планы Ирана по возобновлению военной операции в Секторе Газа.

Ранее появилась информация, что Трамп был недоволен консультациями своего бывшего советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по политике в отношении Ирана.