На Западе сделали страшное предсказание Зеленскому

Россия перед переговорами в Стамбуле должна быть уверена в соблюдении Украиной двух условий, так как позиция Владимира Зеленского шаткая. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети Х.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Однако после того, как президент США Дональд Трамп посоветовал Украине принять предложение «немедленно», Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Стамбул.

«Перед переговорами в Стамбуле России нужно убедиться, что Киев не сможет использовать прекращение огня для перевооружения, и чтобы западные войска не входили на территорию Украины. И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо рухнет, либо будет свергнут в течение нескольких месяцев, а не лет», - уверен Золтан Кошкович.

При этом аналитик венгерского Центра фундаментальных прав считает, что украинский кризис выгоден европейским политикам, поскольку от него зависит их «политическое выживание». При этом в случае Зеленского речь может идти «и о его физическом выживании», констатировал эксперт.

Напомним, что 10 мая лидеры Франции, ФРГ, Польши, Великобритании, Украины встретились в Киеве для того, чтобы обсудить меры по урегулированию конфликта. После встречи главы государств сделали ряд заявлений. В частности, потребовали от Москвы согласиться на 30-дневное перемирие, а также пригрозили новыми санкциями и поставками вооружений Киеву.