Китайский лидер Си Цзиньпин в своем первом публичном выступлении с тех пор, как в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем было достигнуто временное перемирие в отношении тарифов, назвал введение пошлин “запугиванием” и “гегемонизмом”.

Ускоряются великие перемены, невиданные за столетие, которые “сделали единство и сотрудничество между странами незаменимыми”, — заявил Си Цзиньпин аудитории официальных лиц из Латинской Америки и Карибского бассейна, включая президентов Бразилии, Колумбии и Чили, собравшихся во вторник в Пекине на саммит.

“В тарифных или торговых войнах нет победителей. Буллинг или гегемонизм ведут только к самоизоляции”, - сказал председатель Си, повторив предупреждение, которое он делал на протяжении всего торгового противостояния с президентом США Дональдом Трампом.

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Выступление Си Цзиньпина состоялось на следующий день после того, как США и Китай объявили, что они резко снизят тарифы на товары друг друга на начальный 90-дневный период, что стало неожиданным прорывом, который привел к деэскалации ожесточенной торговой войны и оказал поддержку мировым рынкам, отмечает CNN.

В то время как Белый дом приветствует тарифную паузу как победу Соединенных Штатов и демонстрацию “беспрецедентного опыта Трампа в заключении сделок, которые приносят пользу американскому народу”, китайские комментаторы и государственные СМИ отмечают соглашение как “огромную победу” Китая и подтверждение позиции Пекина.

“Это показывает, что жесткие контрмеры и решительная позиция Китая были весьма эффективными, - утверждают в китайских соцсетях. – Ответные меры, несомненно, оказали значительное влияние на США, побудив их правительство снизить тарифы до базового уровня после переговоров”.

В то время как страны поспешили заключить сделки с Трампом после его объявления 2 апреля о “взаимных тарифах”, Китай занял заметно иной подход, отстаивая свою позицию и вводя ответные пошлины на американские товары наряду с множеством других контрмер. Более месяца введенные Трампом на второй срок тарифы на китайский импорт оставались на ошеломляющем уровне 145%, в то время как ответные пошлины Китая на американские товары оставались на уровне 125%, что привело к торговой войне "око за око", которая уже причиняла экономический ущерб обеим сторонам.

Торговое соглашение, достигнутое в минувшие выходные, фактически означает, что США временно снизят свои общие тарифы на китайские товары со 145% до 30%, в то время как Китай снизит свои пошлины на американский импорт со 125% до 10%, говорится в совместном заявлении.

Введенные Трампом в феврале и марте 20-процентные пошлины на фентанил в отношении Китая останутся в силе, как и контрмеры Китая против США в связи с этими тарифами. В соответствии с соглашением, Китай также приостановит или отменит свои нетарифные контрмеры, введенные в отношении США со 2 апреля.

В течение нескольких недель Китай твердо противостоял давлению США и начал наступление с помощью дипломатического обаяния, представляя себя защитником мировой торговли и объединяя страны для противодействия тому, что он называет “запугиванием со стороны США”, подчеркивает CNN.

Во вторник Си Цзиньпин продолжил этот нажим, несмотря на торговое перемирие, пообещав укрепить “солидарность” с Латинской Америкой и Карибским бассейном, регионом, который Трамп стремился приблизить к орбите Вашингтона. По словам китайского лидера, в прошлом году товарооборот между Китаем и регионом впервые превысил 500 миллиардов долларов.

Си Цзиньпин выступил на открытии четвертой министерской встречи Форума Китай-СЕЛАК, организованного в 2014 году с целью усиления влияния Китая в Латинской Америке и Карибском бассейне и оспаривания традиционного доминирования Америки в регионе. СЕЛАК представляет Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, поясняет CNN.

“Китай и страны Латинской Америки и Карибского бассейна являются важными членами Глобального Юга. Независимость и автономия являются нашей славной традицией. Развитие и возрождение - наше неотъемлемое право. А честность и беспристрастность - это наше общее стремление”, - сказал Си Цзиньпин.

“Перед лицом бурлящих подводных течений геополитической и блоковой конфронтации, а также растущей волны односторонности и протекционизма Китай готов объединить усилия с нашими латиноамериканскими и карибскими партнерами”, - добавил он.

Китайский лидер также пообещал предоставить странам СЕЛАК кредитные линии на сумму 66 миллиардов юаней (9,2 миллиарда долларов) для поддержки их развития. Кредитные линии будут номинированы в юанях, что является частью более масштабных усилий по популяризации китайской валюты в регионе.

Страны Латинской Америки входят в число основных торговых партнеров Пекина, напоминает CNN. В прошлом году Китай был основным поставщиком бразильских соевых бобов, на долю которого приходилось более 73% от общего объема экспорта сои из страны.